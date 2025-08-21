Comienza a repuntar a captura de camarón

Los fuertes vientos del sur y del norte, permitieron una mejor fluidez de las corrientes de los canales de navegación en barras y bayucos de la zona lagunaria de San Fernando; sacando de sus madrigueras los cardúmenes de camarón.

Juan Rivera Zamora, pescador del poblado pesquero Carvajal, aseguró que en los últimos 15 días se ha registrado un ligero repunte en la captura de crustáceo.

Agregó que también con la salida de "la canícula" ya comenzó a moverse, aunque en cantidades moderadas este marisco, que se captura con fines comerciales por cientos de pescadores en esta zona pesquera.

Agregó que por tratarse de las primeras capturas que se dan en condiciones de un mercado sin abasto de camarón de la laguna madre, el precio por kilo en la modalidad de coctelero se mantiene sobre los 250.00 pesos.

Pero que con el paso de los días y en cuando se intensifique la captura de este recurso pesquero de alta demanda en el mercado nacional, se espera que para las próximas semanas su precio sea más accesible para el público.

Explicó que de la captura, procesamiento y venta de camarón dependen miles de familias de pescadores que realizan las actividades de pesca de camarón en la zona lagunaria de San Fernando.