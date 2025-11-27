Viacrusis por lluvias

En un caos total se convirtió para los automovilistas, pasajeros de transporte foráneo y traileros que la tarde de este miércoles, quienes buscaban cruzar el bloqueo carretero que mantienen los productores del Valle de San Fernando en la carretera federal Victoria-Matamoros en el kilómetro 201, frente a la Bodega la Herradura desde las 10:30 horas.

Tras congestionarse y prácticamente convulsionar la vía de comunicación, los productores agrícolas abrieron el paso cruzando por el lugar únicamente una fila de vehículos que se desplazaban de norte a sur; ya que los otros tres carriles de este mismo sentido estaban ocupados por tractocamiones.

Desde las 13:20 horas, los automovilistas que transitaban de sur a norte, rumbo a las localidades del norte del estado de Tamaulipas, se quedaron "entrampados" al no existir un carril libre para desfogar el embotellamiento que prevalece en el lugar hasta las 17:15 horas.

La situación se complicó ya que tres carriles de sur a norte y tres carriles de norte a sur, están ocupados por traileros, autobuses de pasajeros y algunos vehículos, dejando únicamente un carril de norte a sur libre.

En el lugar quedaron cientos de familias "atrapadas" en sus vehículos, así como en autobuses de pasajeros que están viviendo un viacrucis; viajeros de la unidad de Transpais con número económico 9534 que salio a las 06:50 horas de la ciudad de Tampico con destino a la ciudad de Matamoros, tienen más de 4 horas atorados en este bloqueo carretero, informando que en la unidad viajan personas de la tercera edad y niños.

Las fuertes lluvias que se registraron en la zona por donde está el bloqueo carretero, provocaron que decenas de vehículos, autobuses de pasajeros y tráileres quedaran atascados en las brechas; todas las unidades buscaban burlar el bloqueo de los productores.

El bloqueo carretero en este lugar, inicio a las 10:30 horas, abriéndose cada hora el paso a vehículos ligeros y autobuses de pasajeros; a las 12:00 horas los manifestantes señalaron que por instrucciones de los líderes del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano y de las diversas organizaciones de transportistas el bloqueo era total.

Esta indicación fue aterrizada a miles de productores de los 22 estados de los 22 estados de la república mexicana, para reforzar las manifestaciones pacíficas, bloqueos carreteros, vías de ferrocarril y de puentes internacionales.

Lo anterior con la intensión que el gobierno federal atienda todas las demandas de la gente del campo que lo único que están demandando son precios justos para las toneladas de granos maíz, frijol, sorgo, trigo y otros granos.

Además de exigirle al gobierno federal frene la importación de granos del extranjero que ingresan libres de aranceles y son reunir las medidas reglamentarias de salubridad.

Hasta el cierre de esta edición, el bloqueo aún no se levantaba y existían un caos total por el mega embotellamiento que se generó en el lugar al estacionar los transportistas los camiones en tres carriles, no dejando espacio para desfogar la vialidad.

