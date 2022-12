Cambiarán oficinas del ITAVU regional

San Fernando, Tam.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la dependencia estatal, Oraldo Reyes Cantú, quien señaló que las nuevas oficinas ofrecen mayor inmediatez en los servicios, pero sobre todo se podrá ofrecer un mejor servicio a la población.

El recién nombrado jefe de la dependencia indicó que en estos momentos no se puede ofrecer mayor información sobre los programas que ofrece el ITAVU, primeramente, porque no cuenta con un nombramiento oficial y segundo, porque no se han determinado recursos y proyectos.

Añadió que, por el momento, la urgencia para la dependencia que encabeza es la reubicación de sus oficinas, las cuales operaron en los pasados cuatro o seis años sobre un local de la calle Segundo Centenario.

Se esperaba que fuera esta semana que culmina cuando el ITAVU estuviera tomando posesión de las nuevas oficinas las cuales se ubicarán frente a la plaza principal, pero dado a las adecuaciones que se realizan por parte de los propietarios es que la reubicación se ha demorado, comentó el nuevo funcionario.

Oraldo Reyes Cantú sustituyó recientemente a Gustavo Sosa Dávila en la delegación regional del ITAVU, la cual atiende además de San Fernando, a los municipios de Burgos, Méndez y Cruillas en los diferentes programas.