Poco interés en la regularización

En un 50 por ciento disminuyeron los trámites que atiende el módulo de Registro Público Vehicular en San Fernando; lo anterior ante la falta de recursos para regularizar las unidades de procedencia extranjera.

La ampliación del decreto vehicular seguirá vigente hasta el próximo viernes 31 de marzo del 2023, para que aquellas personas que aún faltan, lo hagan con tiempo y evitar la saturación que ya se ha vuelto común a última hora.

Diariamente se atendían alrededor de 96 trámites de regularización en el módulo del Registro Público Vehicular en San Fernando, cifra que se desplomo en este mes de febrero en un 50 por ciento.

Por otra parte, se dio a conocer que no todos los vehículos de procedencia extranjera son candidatos a la regularización por decreto presidencial.

Algunos de ellos poseen títulos que anulan su oportunidad; en esta localidad al menos cuatro o cinco son rechazados por esta situación diariamente, así como otros factores que impiden al personal realizar el trámite de manera satisfactoria.

Las unidades de procedencia extranjera que no pasan son los vehículos con títulos salvajes en sus modalidades de: destrucción, inundadas, no reparables, para partes, no reconstruibles, marco dañado, quemados, desecho, aplastadas, desmanteladas, embargadas, recicladas y otros no elegibles para uso de tránsito, lo cual se plasma en leyendas en inglés.

Tampoco se aceptan copias del título, ni papeles recién hechos, alterados o muy maltratados debido a que el sistema los desecha; mientras también es muy importante mencionar que la unidad debe estar caminando por su propio motor para poder modularlo, no se permite que terceras personas acudan en representación del solicitante al momento de la cita.