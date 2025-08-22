Cae servicio eléctrico; sin luz miles de usuarios en la zona norte

Daños en la línea general de las "Torres", dejó de suministrar energía en varias subestaciones de servicios; entre ellas la que se localiza en las márgenes del ejido La Joya en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Lo anterior provocó un apagón general en los municipios de San Fernando, Méndez, Burgos, Cruillas, Santander Jiménez y Abasolo, interrumpiéndose el servicio de energía eléctrica a partir de las 14:40 horas de este jueves 21 de agosto de 2025.

La tarde de este jueves, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad, buscaban localización del desperfecto en la línea general de las "Torres" entre los municipios de Santander Jiménez y Padilla, zona en donde se registró una fuerte tormenta eléctrica.

A través de la línea general de las "Torres"; por cada una de ellas se desplazan 115 mil KV, para abastecer las subestaciones de servicio, de donde se distribuye la energía a través de las líneas primarias y secundarias.

En la subestación San Fernando División de Distribución Golfo Norte, operan dos transformadores; T1 que distribuye 34.5 KV y el T2 que dispersa 13.8 KV de energía a los miles de usuarios de los municipios de Santander Jiménez, Abasolo y San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas.

Hasta el cierre de esta edición (18:00 horas), miles de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad que tienen su residencia en el Valle de San Fernando, seguían sin energía.

-Jiménez

-Abasolo

-San Fernando

-Méndez

-Burgos

-Cruillas.



