Fuego consume camión de volteo

Presunto cortocircuito en el alternador provocó el incendio de un camión de volteo que estaba estacionado en el parque vehicular de la empresa de premezclados de concreto CCI.

Operadoras del C-5 reportaron a la base del cuerpo heroico de bomberos municipal que en las márgenes del ejido La Joya del municipio de San Fernando se estaba incendiando un vehículo. Al lugar arribaron los elementos de bomberos municipal, quienes inmediatamente realizaron maniobras para controlar el incendio de un camión de volteo, sofocando el fuego de la unidad pesada.

¿Qué ocurrió?

El encargado del parque vehicular de la empresa de premezclados de concreto CCI, Nazario Sánchez, informó a las autoridades que repentinamente comenzó a salir humo y fuego del cofre de la pesada unidad. Reveló que trató de controlar el incendio, pero al no poder, solicitó ayuda a través del número de emergencias, llegando al lugar los elementos del cuerpo heroico de bomberos, quienes finalmente controlaron el incendio.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los bomberos actuaron de manera rápida y efectiva, logrando sofocar el incendio antes de que se extendiera a otros vehículos en el parque. La intervención oportuna evitó daños mayores y garantizó la seguridad en el área.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?