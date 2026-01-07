Piden vaciar bodegas de Bienestar

Productores de maíz y frijol del Valle de San Fernando, están solicitando al gobierno federal la apertura de un nuevo centro de acopio, aseguró Guillermo Aguilar Flores.

El presidente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios del Estado de Tamaulipas, explicó que también están pidiendo movilizar la producción de los granos frijol que tienen en la bodega de Alimentación para El Bienestar que se localiza en el ejido Francisco Villa del municipio de San Fernando, Tamaulipas.



