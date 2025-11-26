Reabre sus puertas "Mi Bodega Aurrera"

Gracias al apoyo brindado y las facilidades otorgadas por el Gobierno del Estado que encabeza el Dr. Américo Villarreal y al compromiso del Gobierno Municipal que dirige la alcaldesa Verónica Aguirre, este martes se llevó a cabo la reapertura de "Mi Bodega Aurrerá" en San Fernando, una inversión que fortalece el crecimiento económico y la generación de empleos en la región.

¿Qué ocurrió?

En el acto inaugural, la alcaldesa Verónica Aguirre estuvo acompañada por el Lic. Daniel Sosa Carpio, delegado de Economía de la zona norte en representación de la Lic. Ninfa Cantú Deándar, Secretaria de Desarrollo Económico de Tamaulipas; Jesús Treviño E., Subdirector de Operaciones de Bodega Aurrerá; Jesús Delgado Rosas, Gerente Divisional de Seguridad Corporativa de Wal-Mart; la gerente de la sucursal Esther E. Herrera, integrantes del Cabildo, autoridades estatales y ciudadanía en general.

Durante su mensaje, la presidenta municipal recordó que el pasado 29 de mayo se colocó la primera piedra en este mismo lugar, y apenas seis meses después, inicia operaciones una sucursal que forma parte de una marca con presencia nacional desde 1970. Destacó que Wal-Mart México emplea a más de 87 mil personas, de las cuales el 52% son mujeres, manteniendo un firme compromiso con la igualdad de oportunidades.

¿Cuáles son las consecuencias de esta reapertura?

Se informó que esta nueva tienda generará 40 empleos permanentes en San Fernando, priorizando la contratación local. Esta inversión de 50 millones de pesos por parte de Wal-Mart México representa —dijo Aguirre— un claro reflejo de la confianza del sector privado en el entorno económico del municipio, donde se trabaja para facilitar la llegada de nuevas cadenas comerciales mediante trámites ágiles y acompañamiento institucional.