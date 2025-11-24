Lunes de protestas

Productores y transportistas, anunciaron este inicio de semana que realizarán manifestaciones pacíficas y bloqueos carreteros, así como en puentes internacionales; actividades que se desarrollarán de manera sistemática a partir de las 09:00 horas, este lunes 24 de noviembre.

Para el desarrollo de estas actividades el Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, en coordinación con el Frente Nacional por el Rescate del Campo, convocó a agricultores cañeros, ganaderos, transportistas sociedad civil y a todo el sector productivo del campo a participar en el paro nacional que se estará realizando de manera simultánea en 22 estados de la república mexicana entre ellos Tamaulipas.

Las manifestaciones pacíficas y bloqueos carreteros se realizarán, derivado de la situación crítica que enfrenta el campo mexicano y ante la falta de condiciones justas para la producción agropecuaria.

Líderes de las organizaciones de productores señalaron que las mesas de trabajo que sostuvieron con directivos de la SADER y gobernación en la cámara de diputados federales, no se atendieron las peticiones planteadas, dejando el gobierno federal en el abandono total al campo por la falta de apoyos, para que el sector sea más productivo y competitivo.

Con el paro nacional de carreteras, aduanas; industrias y todo el aparato productivo del campo, se paralizará el país; los temas del sorgo, maíz, frijol y trigo, ya están en la mesa de negociación y el gobierno federal sabe cómo darle solución.

De acuerdo a las convocatorias emitidas las manifestaciones pacíficas y bloqueos carreteros están programados a las 09:00 horas de este lunes, en el kilómetro 201 de la carretera Victoria-Matamoros; así como en carretera Mante-Nuevo Morelos en el kilómetro 032 a la altura del ejido El Abra.

Estas manifestaciones también se estarán realizando en el municipio de Altamira sobre la carretera González-Aldama a la altura del Puente Roto ubicado en el kilómetro 027.

En la zona Ribereña, la reunión de los productores y transportistas de las localidades de Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Camargo, se estarán concentrando en el Poblado Villarreales; Los municipios de Méndez y Reynosa la reunión será en el kilómetro 30 de la carretera Reynosa-Monterrey.

En tanto que las localidades de San Fernando, Rio Bravo y parte de Reynosa, la concentración de productores y transportistas será en las instalaciones de la SADER, ubicada en la brecha 102, de ahí se trasladarán al Puente Internacional de Pharr; Los municipios de Matamoros, Valle Hermoso y parte de Rio Bravo, se reunirán en el Puente Internacional de Progreso.

EL DATO