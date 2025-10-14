Productores agrícolas bloquean la carretera Victoria-Matamoros

San Fernando.- Productores agrícolas realizan un bloqueo en la carretera Victoria-Matamoros a la altura del kilómetro 201 en el ejido Francisco Villa en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. La circulación se ha visto afectada, por lo que se recomienda tomar vías alternas.

Un nutrido grupo de agricultores del valle de San Fernando realizan el bloqueo como parte de la manifestación que se realiza en 22 estados de la república mexicana.

Los productores demandan al gobierno federal precios justos para el grano de sorgo, además piden una mesa de trabajo con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, para ver este y otros temas.

Aunque la circulación ha sido afectada, los manifestantes han dejado pasar a automovilistas o unidades de servicio médico. Conductores han tomado brechas y caminos para evitar la manifestación y llegar a sus destinos.