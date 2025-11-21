Lunes de protestas

Representantes del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano y los dirigentes de las organizaciones ANTAC, MAC y Sociedad Civil, señalaron que las puertas se cerraron. La reunión con el gobierno federal y diputados concluyó sin respuestas a la crisis que asfixia al campo y al transporte.

Anunciaron que el próximo lunes 24 de este mes de noviembre, productores agrícolas y miembros de organizaciones de transportistas bloquearán las carreteras federales, puentes internacionales en 22 estados de la república mexicana.

Con estas acciones los productores y transportistas, prácticamente paralizarán de manera pacífica, puntos clave de las vías de comunicación federal, estatal y puentes internacionales de las fronteras en toda la república mexicana.

A esta lucha los líderes del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano y de Transportistas, extienden la invitación a la sociedad en general para que se sume a esta movilización en donde se busca obtener precios justos a los granos que se producen en el país.

Los productores agrícolas exigen al gobierno federal la creación de un modelo económico agro-alimentario; que permita esquemas con precios justos de garantía para el sorgo, maíz, frijol y trigo, para toda la producción y hectáreas en general.

Aplicar aranceles a las importaciones para fortalecer; darle prioridad a la producción nacional y fortalecer el mercado interno; eliminar el IEPS al diésel agrícola y el transporte de alimentos.

Incentivar los créditos con financiamiento al 0% que sean ágil y oportuno sin intermediarios financieros; la creación de una productora de semillas y regular los precios de venta semilla y agroquímicos.

En el tema de la ley de aguas nacionales, se pide la creación de módulos de riego; pozos artesanos de extracción profunda estando de acuerdo en el proyecto hídrico y tecnificación del agua de uso Hidroagrícola; tales como son: Eficiencia agua; Sostenibilidad; Traslados de dominio; Traspasos; Herencias; Defender el Binomio tierra-agua.