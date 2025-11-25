Seguirán los bloqueos

Más de un centenar de productores del Valle de San Fernando bloquearon este lunes la carretera federal Victoria-Matamoros en el kilómetro 201, frente a la Bodega La Herradura del ejido Francisco Villa del Municipio de San Fernando, Tamaulipas.

El estrangulamiento de la vía de comunicación inició a las 11:00 horas y cada 40 o 50 minutos abrían el acceso permitiendo el flujo de vehículos ligeros y transporte de pasajeros foráneo en ambos sentidos, en tanto que daban libre tránsito a ambulancias, patrullas y vehículos donde se desplazarán personas enfermas que acudían a una cita médica.

Kilómetros antes de llegar al punto de bloqueo carretero en ambos sentidos; elementos de la Guardia Nacional y Guardia Estatal, colocaron conos y patrullas, desviando el tráfico vehicular por brechas para que las unidades de fuerza motriz evadieran el bloqueo, evitando con estas acciones el congestionamiento sobre la carretera federal Victoria-Matamoros.

¿Qué ocurrió?

Previo al bloqueo carretero, integrantes del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano y del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, en reunión con el nutrido grupo de productores señalaron que las manifestaciones y bloqueos carreteros, así como en puentes internacionales se intensificaron este lunes en 22 estados de la república mexicana.

Al finalizar la jornada de protestas, los productores anunciaron que el día martes 25 de noviembre continuarán con las protestas. Actividades a las que se han sumado agricultores, cañeros, ganaderos, transportistas, sociedad civil y a todo el sector productivo del campo, paralizándose gran parte del país.

Con estas acciones, la gente del campo alza la voz y exige al gobierno federal, precios justos a las toneladas de granos –sorgo 6 mil pesos y maíz 7 mil 200 pesos–; frene el ingreso desmedido de millones de toneladas de granos del extranjero libres de aranceles.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Toda la producción de maíz, sorgo, trigo, entre otros granos procedentes de los países de Brasil, Estados Unidos de Norte América, Argentina, Ucrania, entre otros, tiene entre 4 y 5 años almacenada y no reúne los estándares de calidad, pero los industriales la compran barata, aumentando las ganancias y sin importarles la salud de los millones de consumidores. También piden que saquen del T-EMEC la comercialización de granos por las drásticas caídas de la tonelada de granos del mercado internacional de la Bolsa de Chicago.

Los manifestantes inconformes señalaron que, por citar un ejemplo; nunca podrían competir con los productores de los Estados Unidos de Norte América, ya que ellos compran el litro de diésel en 11 o 12 pesos, en tanto que el litro de este carburante en México tiene un costo de 26 y 27 pesos.

Por otra parte, dieron a conocer que, en los últimos seis años, se aplicaron 7 pesos en el litro de diésel en México y en todo este tiempo no se ha aplicado un aumento en el kilogramo de maíz o sorgo.

Hasta las 17:14 horas los productores del Valle de San Fernando mantenían bloqueada la carretera federal Victoria-Matamoros en el kilómetro 201, frente a la Bodega La Herradura, dando paso en intervalos de 40 y 50 minutos a los vehículos ligeros y autobuses de pasajeros, en tanto que el transporte de carga está paralizado por completo.