Productores agrícolas bloquean carretera Victoria-Matamoros en protesta

Al no llegar a un acuerdo con el gobierno federal, productores agrícolas del Valle de San Fernando realizan hoy jueves el cuarto bloqueo consecutivo a la carretera federal Victoria-Matamoros en el kilómetro 201 frente a la Bodega La Herradura.

El bloqueo comenzó poco después de las 11:00 horas y automovilistas, traileros, pasajeros de autobuses foráneos quedaron varados en este tramo carretero debido a la manifestación pacífica. Una hora después, los productores abrieron el paso para que circularan los automovilistas particulares.

Los agricultores se mantendrán en el sitio hasta recibir una respuesta favorable de parte de las autoridades. La situación continúa siendo tensa, ya que los productores han expresado su descontento ante la falta de atención a sus demandas.