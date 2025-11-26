Agricultores bloquean carretera Victoria-Matamoros por apoyo al campo

A las 10:30 horas de este martes, productores agrícolas del Valle de San Fernando empezaron el bloqueo en la carretera federal Victoria-Matamoros en el kilómetro 201 a escaso 1 kilómetro de la "Y", frente a la bodega La Herradura.

Es el tercer día consecutivo que los agricultores realizan la manifestación y cierre de la carretera como parte de una movilización que se registra a nivel nacional.

En San Fernando, los productores están dejando pasar a automovilistas particulares y autobuses de pasajeros, pero mantienen el bloqueo para los camiones de carga pesada. La apertura de la circulación se estará haciendo cada hora para que fluya la circulación.





Los productores exigen mejores apoyos al campo, como un precio justo a la cosecha de granos como el sorgo. Aunque se han instalado mesas de diálogo entre el gobierno federal y los agricultores, no se ha llegado a un acuerdo.

¿Cuáles son las consecuencias de la movilización?

El cierre de la carretera ha afectado la circulación en la zona, generando congestión vehicular y retrasos en el transporte de mercancías. Algunos automovilistas particulares y conductores de transporte foráneo han tomado brechas para poder circular y llegar a sus destinos.

Los agricultores continúan firmes en su postura, esperando que el gobierno atienda sus demandas de manera efectiva.



