Productores bloquean carretera Ciudad Victoria-Matamoros en protesta

Productores del Valle de San Fernando se unen a la protesta nacional y bloquean la carretera federal Ciudad Victoria-Matamoros, a la altura del kilómetro 201, frente a la bodega. Los manifestantes dan paso a los vehículos ligeros, mientras que el transporte de carga pesada se mantiene varado.

Este es uno de los puntos carreteros que se están bloqueando en Tamaulipas y otras entidades de la república mexicana. Los productores están exigiendo un precio justo a la tonelada de los granos, como sorgo, maíz, trigo, entre otros que se cosechan en el país.

Los productores han manifestado su intención de continuar con las protestas hasta obtener una respuesta favorable.

¿Cuáles son las consecuencias de la protesta?

El bloqueo ha generado consecuencias en el tráfico y la logística de transporte en la región, afectando tanto a los productores como a los consumidores. La situación sigue siendo monitoreada por las autoridades para evitar mayores complicaciones.