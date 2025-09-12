Denuncian a vecinos que bloquearon pozos

Por el presunto delito de extorsión y chantaje, el departamento jurídico de la empresa IHSA presentó una denuncia formal en contra de tres vecinos del ejido Laguna de San Juan, municipio de San Fernando, quienes encabezan el bloqueo al acceso principal a la Macropera 184.

Con esta acción, impiden la explotación y el mantenimiento de más de 20 pozos donde se extrae gas natural, condensado e hidrocarburos licuables, desde el pasado domingo.

Ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, deberán comparecer en breve Silvia “S”, Luis “F” y Erika “E”. Mientras tanto, se integran otras denuncias contra más vecinos que también participan en este movimiento.

El bloqueo de la brecha que comunica el ejido Laguna de San Juan con la Macropera 184, que forma parte del complejo petrolero de “Los Nejos”, está causando pérdidas millonarias al paralizar la explotación de hidrocarburos, además de correr el riesgo de que algunos pozos dejen de producir derivados del petróleo.

Cada uno de los pozos en producción requiere estar en constante explotación, realizando un “Barrido” y mantenimiento general cada 8 o 10 horas; de lo contrario, los pozos dejarán de producir los derivados del extracción.

Los vecinos inconformes están solicitando a la empresa IHSA el pago de daños a sus viviendas, presuntamente ocasionados por la perforación de los pozos petroleros.

En 2018, IHSA entregó recursos superiores a los 2 millones 600 mil pesos, precisamente para pagar daños en viviendas afectadas de los vecinos del ejido Laguna de San Juan. En esa ocasión también entregó otras cantidades de dinero por conceptos similares, además del derecho de vía y otros pagos.

En todos los casos, los ejidatarios y vecinos firmaron de conformidad aceptando la entrega de los recursos, pero ahora vuelven a solicitar un pago que ya había sido liquidado.



