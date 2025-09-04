Se integra el sorgo a Cosechando Soberanía

Durante el mes de mayo en visita del titular de agricultura del Gobierno Federal a Tamaulipas Dr. Julio Berdegué Sacristán, el Gobernador del estado Dr. Américo Villarreal junto a productores de la región se entrevistaron con el secretario buscando traer beneficio para agricultores de sorgo de San Fernando y la región en la capital.

Durante la reunión se le hizo la petición oficial al enviado de la Presidenta de México Dra. Claudia Sheinbaum para que se incluyera al producto sorgo en el programa "Cosechando Soberanía" y que se recibiera también subsidios y apoyos en beneficio de los agricultores de Tamaulipas.

En la más reciente visita del Secretario de Desarrollo Rural del Estado el Ing. Antonio Varela; dio a conocer el resultado positivo de la gestión del Gobernador del Estado Américo Villarreal; del ingreso al sorgo al programa federal "Cosechando Soberanía" que sin el apoyo del Gobernador del Estado Dr. Américo Villarreal con lo que viene a beneficiar a San Fernando, pero también a toda la región productora de sorgo en el norte de Tamaulipas.

Dándose a conocer que San Fernando es el primero donde se dará a conocer el programa federal "Cosechando Soberanía".

Recientemente la presidenta municipal Verónica Aguirre, sostuvo una reunión con el titular de Desarrollo Rural, Antonio Varela quien detalló que este programa ofrecerá créditos a productores de sorgo que cumplan con los requisitos establecidos, con el propósito de fortalecer su actividad productiva y contribuir a la autosuficiencia alimentaria de la región.