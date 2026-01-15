Aterrizan remesas de programas sociales

Beneficiarios de los programas sociales, acuden de manera programada a cobrar los apoyos monetarios al Banco de Bienestar que les brinda el gobierno federal de manera bimestral.

Servidores de la Nación, informaron que del 05 al 28 de este mes de enero, se estarán entregando los apoyos monetarios correspondientes al bimestre enero-febrero; actividades que se realizan de manera programada de acuerdo a las letras del abecedario.

¿Qué apoyos reciben los beneficiarios en enero y febrero?

Previa calendarización los adultos mayores de 65 años de edad, mujeres bienestar y personas con problemas de discapacidad que forman parte del padrón de beneficiarios de los programas sociales acuden a cobrar la ayuda.

En el primer pago del 2026, los adultos mayores están recibiendo un apoyo monetario de 6 mil 400 pesos, las mujeres bienestar 3 mil 100 pesos, en tanto que las personas con discapacidades diferentes cobran la cantidad de 3 mil 300 pesos.

Detalles sobre el calendario de cobro de apoyos

Este miércoles 14 de enero acudieron al Banco de Bienestar los beneficiarios que sus apellidos comiencen con las letras H, I, J y K; el 15 los de la letra "L"; el 16 y 19 la letra "M"; el 20 las letras N, Ñ y O; el 21 las letras P y Q; 22 y 23 la letra "R"; el 26 la letra "S"; el 27 las letras T, U y V; terminando el 28 de este mes de enero con las letras W, Y, X y Z.