Dará Tec de Matamoros 50% de descuento

En cumplimiento a uno de los ejes prioritarios de la administración municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, el Gobierno Municipal de San Fernando concretó la firma de un importante convenio con el Instituto Tecnológico de Matamoros, que otorgará becas a jóvenes del municipio interesados en continuar sus estudios profesionales.

En representación el Gobierno Municipal y atendiendo las indicaciones de la primera autoridad la Lic. Verónica Aguirre; Profa. Rocío Robles, secretaria de Educación en el municipio, acudió a la ciudad de Matamoros para formalizar el acuerdo con la Mtra. Santa Iliana Castillo García, directora del Tecnológico de Matamoros.

Gracias a este convenio, estudiantes de distintas comunidades de San Fernando podrán acceder a un 50% de descuento en la inscripción semestral, facilitando así su ingreso y permanencia en esta institución de nivel superior.