Capacitan a funcionarios de catastro

Con el firme compromiso de avanzar hacia un sistema catastral moderno, eficiente y transparente, el Gobierno Municipal de San Fernando, que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, comisionó a personal de distintas áreas para participar en la Reunión de Catastros Municipales, organizada en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en el Auditorio del Instituto Catastral, en Ciudad Victoria.

En representación del municipio acudieron la Lic. Anita Cano González, Directora de Catastro; el Ing. Juan M. Jiménez Núñez, Director de Tenencia de la Tierra; y Abigail Delgado García, Directora de Ingresos; quienes participaron en este importante encuentro que busca consolidar la profesionalización y capacitación de funcionarios en el manejo de sistemas modernos de gestión territorial.