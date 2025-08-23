Aprueban fecha para el informe

En cumplimiento al compromiso de transparencia y rendición de cuentas, la administración municipal 2024-2027 llevará a cabo la presentación de su primer Informe de Gobierno, donde se darán a conocer a la ciudadanía los avances, logros y resultados alcanzados en beneficio de la comunidad.

Durante la sesión de Cabildo realizada este viernes, se aprobó por unanimidad la designación del Salón Ramón Ayala como recinto oficial para la celebración de este importante acto, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 7 de septiembre.

Este informe representa la oportunidad de compartir con la población los trabajos realizados en cada una de las áreas del gobierno municipal, reafirmando así el compromiso de seguir construyendo un San Fernando con más bienestar, desarrollo y oportunidades para todos.

El Gobierno Municipal reitera su invitación a la ciudadanía a ser parte de este ejercicio democrático que fortalece la confianza y la participación social en la vida pública del municipio