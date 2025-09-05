Hospital cada vez más cerca

Hospital cada vez más cercaImportante logro ha sido posible gracias a la coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y el municipal
El proyecto del nuevo hospital para San Fernando, que también beneficiará a municipios de la región, avanza de manera firme y se encuentra ya en la etapa final, lo que representa un paso decisivo hacia su construcción.
Este importante logro ha sido posible gracias a la coordinación entre el Gobierno Federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno del Estado a cargo del Dr. Américo Villarreal y el Gobierno Municipal que dirige la alcaldesa Verónica Aguirre, quien ha desempeñado un papel clave en la gestión y acompañamiento de este proyecto.
Durante este jueves, la presidenta municipal sostuvo una reunión de trabajo con el Subsecretario de Salud, Dr. Gabriel De la Garza, así como con representantes de la empresa Iberoamericana de Hidrocarburos S.A. (IHSA), entre ellos el Ing. Hugo Muñoz y el Ing. José Antonio Ramírez, además de personal de PEMEX. La alcaldesa fue acompañada por el secretario del ayuntamiento, Lic. José Reséndiz Pantoja.