Hospital cada vez más cerca

El proyecto del nuevo hospital para San Fernando, que también beneficiará a municipios de la región, avanza de manera firme y se encuentra ya en la etapa final, lo que representa un paso decisivo hacia su construcción.

Este importante logro ha sido posible gracias a la coordinación entre el Gobierno Federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno del Estado a cargo del Dr. Américo Villarreal y el Gobierno Municipal que dirige la alcaldesa Verónica Aguirre, quien ha desempeñado un papel clave en la gestión y acompañamiento de este proyecto.