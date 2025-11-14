Tamaulipas

Realiza PC 100 acciones de protección

Durante el mes de octubre, se realizaron atenciones pre-hospitalaria, traslados a instituciones médicas y apoyo en situaciones de emergencia
  • Por: Enrique Manilla
  • 14 / Noviembre / 2025 -
Más de 100 servicios atendió durante el mes de octubre pasado la dirección de Protección Civil y Bomberos Municipal.

El Gobierno Municipal encabezado por la presidenta Verónica Aguirre continúa brindando atención prioritaria a la población vulnerable, teniendo como uno de sus principales respaldos al Departamento de Protección Civil y Bomberos.

¿Qué acciones se realizaron en octubre?

Durante el mes de octubre, se registraron más de 100 acciones en beneficio de la ciudadanía, que incluyeron atención pre-hospitalaria, traslados a instituciones médicas dentro y fuera del municipio, apoyo en situaciones de emergencia, recorridos preventivos, así como labores de auxilio en accidentes viales y domésticos.

¿Cuál es el compromiso del Gobierno Municipal?

Estas acciones reafirman el compromiso de la administración municipal de salvaguardar la integridad de las familias Sanfernandenses, trabajando de manera cercana, oportuna y constante para atender cualquier situación que ponga en riesgo su bienestar.

