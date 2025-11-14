Realiza PC 100 acciones de protección

Realiza PC 100 acciones de protecciónDurante el mes de octubre, se realizaron atenciones pre-hospitalaria, traslados a instituciones médicas y apoyo en situaciones de emergencia
El Gobierno Municipal encabezado por la presidenta Verónica Aguirre continúa brindando atención prioritaria a la población vulnerable, teniendo como uno de sus principales respaldos al Departamento de Protección Civil y Bomberos.
¿Qué acciones se realizaron en octubre?
Durante el mes de octubre, se registraron más de 100 acciones en beneficio de la ciudadanía, que incluyeron atención pre-hospitalaria, traslados a instituciones médicas dentro y fuera del municipio, apoyo en situaciones de emergencia, recorridos preventivos, así como labores de auxilio en accidentes viales y domésticos.
¿Cuál es el compromiso del Gobierno Municipal?
Estas acciones reafirman el compromiso de la administración municipal de salvaguardar la integridad de las familias Sanfernandenses, trabajando de manera cercana, oportuna y constante para atender cualquier situación que ponga en riesgo su bienestar.