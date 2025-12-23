Alistan nueva ambulancia en San Fernando

Gracias a la visión humanista que distingue a la alcaldesa Verónica Aguirre, así como a la correcta optimización y aplicación responsable de los recursos públicos, el municipio de San Fernando contará próximamente con una segunda ambulancia, fortaleciendo la atención de emergencias y los servicios de traslado en beneficio directo de la población.

¿Qué acciones tomó el Gobierno Municipal?

El Gobierno Municipal ha dejado claro que cada recurso se aplica con un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de la gente. Prueba de ello es que, durante el primer año de la administración, se logró la adquisición de parque vehicular y una ambulancia mediante recursos del fondo federal FORTAMUN, acciones que han permitido brindar servicios más eficientes y oportunos a la ciudadanía.

Ante la necesidad latente de realizar traslados médicos ya que en ocasiones se han presentado hasta cuatro en un mismo día; se puso a consideración del H. Cabildo y fue aprobado por unanimidad para que nuevamente se estén destinando recursos del mismo fondo federal en la adquisición de una ambulancia totalmente nueva y equipada, la cual permitirá reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias médicas y continuar ofreciendo traslados gratuitos a quienes más lo necesitan; sumándose a la unidad usada que presta apoyo localmente y con lo que se tendrán ya tres unidades.

Detalles sobre la nueva ambulancia en San Fernando

La nueva ambulancia será completamente equipada, lo que permitirá al Gobierno Municipal atender de manera más eficiente las emergencias médicas que se presenten en el municipio. Esta acción es parte de un esfuerzo continuo por mejorar los servicios de salud y garantizar que la población reciba la atención que requiere en situaciones críticas.

Impacto en la comunidad por la nueva ambulancia

Con la llegada de esta segunda ambulancia, se espera que la comunidad de San Fernando se beneficie significativamente, ya que se podrán realizar más traslados médicos de manera oportuna, lo que podría marcar la diferencia en situaciones de emergencia. La alcaldesa Verónica Aguirre reafirma su compromiso con la salud y bienestar de los ciudadanos, asegurando que cada recurso se destina a mejorar la calidad de vida de la población.