Se reune alcaldesa con los productores

La alcaldesa Verónica Aguirre, participó en una importante reunión de trabajo encabezada por el Dr. Héctor Arronte Calderón, Coordinador General de Producción Agrícola y Ganadera de la SADER Federal, y el Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Estado, Antonio Varela Flores, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y mejorar las políticas de apoyo al campo tamaulipeco.

¿Qué se discutió en la reunión de trabajo SADER?

Durante el encuentro, el Dr. Arronte compartió el mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacando la importancia de reforzar el federalismo y consolidar la sinergia entre Federación, Estado y Municipio para garantizar un servicio eficaz y oportuno a las y los productores. Además, informó sobre la apertura de ventanillas del ciclo O-I 2024-2025 para el cultivo de trigo, así como del avance en la revisión de expedientes de ciclos anteriores, incluyendo los del programa de maíz O-I 2023-2024, que mantienen posibilidad de pago y continúan en proceso de recibir apoyo.

Acciones de la autoridad para el campo tamaulipeco

El funcionario federal también reconoció los avances logrados gracias a la gestión del Gobernador Américo Villarreal Anaya dentro del programa Cosechando Soberanía, estrategia que ha permitido fortalecer la productividad agrícola en la región.

Por su parte, el Secretario Antonio Varela reiteró el compromiso del Gobierno del Estado para mantener la cooperación con los municipios y reforzar los programas federales que benefician directamente a las familias productoras. Señaló que, gracias al respaldo del gobernador Américo Villarreal, Tamaulipas mantiene una ruta clara de acompañamiento y apoyo técnico para el desarrollo del campo.

Impacto del programa Cosechando Soberanía en la región

La alcaldesa Verónica Aguirre destacó la disposición del Gobierno Municipal para seguir trabajando de manera coordinada y que sigan llegando programas que aseguren mejores oportunidades para las y los agricultores de San Fernando. "Nuestra prioridad es que los productores tengan acceso a los apoyos que les permitan seguir impulsando la economía y el crecimiento del municipio."

En esta mesa de diálogo también participaron el Subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto; el titular de la SADER en Tamaulipas, Román Rigoberto Garza; así como los asesores del Gobierno del Estado, Juan Báez y Perfecto Solís, quienes aportaron su experiencia para fortalecer las líneas de acción dirigidas al sector agrícola.