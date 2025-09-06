Gobierno Municipal apoya a Casa Hogar Visión, A.C.

Reafirmando el compromiso de respaldar las causas humanistas y las acciones que fortalezcan el bienestar social, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre brindó su apoyo en los trámites realizados ante el Ayuntamiento para la legalización y constitución oficial de la Casa Hogar Visión, A.C.

Con más de ocho años de labor, esta institución ha brindado atención y un hogar a once niñas, niños y jóvenes, quienes encuentran en ella la oportunidad de una mejor calidad de vida y un entorno de protección y desarrollo.

La representante legal de la asociación, Esmeralda Muñiz, agradeció el respaldo de la alcaldesa Verónica Aguirre, destacando que, gracias a la disposición y eficiencia del Gobierno Municipal, en tan solo unos días fue posible concretar los trámites que permitirán continuar el proceso de registro a nivel estatal y avanzar hacia la consolidación formal de este proyecto.