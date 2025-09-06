Gobierno Municipal apoya a Casa Hogar Visión, A.C.Esta institución ha brindado atención y un hogar a once niñas, niños y jóvenes
Reafirmando el compromiso de respaldar las causas humanistas y las acciones que fortalezcan el bienestar social, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre brindó su apoyo en los trámites realizados ante el Ayuntamiento para la legalización y constitución oficial de la Casa Hogar Visión, A.C.
Con más de ocho años de labor, esta institución ha brindado atención y un hogar a once niñas, niños y jóvenes, quienes encuentran en ella la oportunidad de una mejor calidad de vida y un entorno de protección y desarrollo.
La representante legal de la asociación, Esmeralda Muñiz, agradeció el respaldo de la alcaldesa Verónica Aguirre, destacando que, gracias a la disposición y eficiencia del Gobierno Municipal, en tan solo unos días fue posible concretar los trámites que permitirán continuar el proceso de registro a nivel estatal y avanzar hacia la consolidación formal de este proyecto.
El Gobierno Municipal de San Fernando refrenda así su compromiso de trabajar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil que dedican sus esfuerzos a mejorar la vida de la niñez y juventud más vulnerable del municipio.