COBAT 21 recibe llantas para su autobús escolar

Reafirmando el compromiso de su administración con la educación, la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos entregó dos llantas nuevas para la unidad de transporte escolar del COBAT 21 del campo pesquero Carbonera Sur, beneficiando de manera directa a 85 estudiantes.

La entrega se llevó a cabo en la sala de cabildo, donde la primera autoridad municipal recibió al director del plantel, Prof. José Ramón Tovar Del Valle, quien agradeció este apoyo que permitirá que los alumnos puedan trasladarse de manera segura y eficiente desde las comunidades de Carbonera Sur, Punta de Alambre, Carvajal, Punta de Piedra y Carbonera Norte.

La alcaldesa reconoció la labor de los docentes en la formación de los jóvenes y destacó la importancia de seguir sumando esfuerzos en favor de la educación:

"En el Gobierno Municipal siempre encontrarán las puertas abiertas para gestionar apoyos que fortalezcan el desarrollo académico de los estudiantes, porque nuestra prioridad es respaldar a la niñez y juventud de San Fernando", subrayó.