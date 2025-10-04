Ayuntamiento soluciona problemática de primaria

Como parte del compromiso de apoyar a la educación y responder a las necesidades de las instituciones escolares del municipio, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre brindó apoyo a la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la zona centro de San Fernando.

La petición realizada por directivos y la sociedad de padres de familia de la institución fue atendida de manera inmediata, otorgando el respaldo para la rehabilitación del sistema de agua, con la compra de una bomba para el bombeo, así como reparaciones adicionales necesarias para restablecer el servicio.