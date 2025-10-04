Ayuntamiento soluciona problemática de primaria

Ayuntamiento soluciona problemática de primariaOtorga la rehabilitación del sistema de agua, con la compra de una bomba para el bombeo
Como parte del compromiso de apoyar a la educación y responder a las necesidades de las instituciones escolares del municipio, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre brindó apoyo a la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la zona centro de San Fernando.
La petición realizada por directivos y la sociedad de padres de familia de la institución fue atendida de manera inmediata, otorgando el respaldo para la rehabilitación del sistema de agua, con la compra de una bomba para el bombeo, así como reparaciones adicionales necesarias para restablecer el servicio.
El presidente de la sociedad de padres de familia, Olinser Altamirano Loo, acompañado por María Félix Vega (tesorera), Iveth Treviño (vocal), así como el director del plantel, Emmanuel Arizpe Gracia, reconocieron la importancia del apoyo recibido, mismo que beneficiará directamente a más de 200 alumnos, maestros y directivos, además de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y dos clubes deportivos que también hacen uso de las instalaciones.