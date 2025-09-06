Continuarán los calorones

Continuarán los caloronesPara este sábado 06 y domingo 07 de este mes de septiembre, se están pronosticando temperaturas de 39 grados
La responsable del monitoreo climático de protección civil en esta localidad, Lilia Eugenia Salinas Escobedo, informó que las altas temperaturas continuarán en los próximos días.
Lo anterior debido a la influencia de zonas de baja presión en las aguas del Golfo de México, Pacífico mexicano y Mar Caribe, aseguró la funcionaria municipal.
Reveló que, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado 06 y domingo 07 de este mes de septiembre, se están pronosticando temperaturas de 39 grados con una sensación térmica de 42 grados centígrados.
Señaló que pese a la salida oficial de canícula, los calores intensos seguirán presentes cuando menos hasta la primera quincena de este mes, por lo que se recomienda no bajar la guardia y extremar precauciones para evitar ser víctima mortal del "golpe de calor".
Para prevenir un golpe de calor, se recomienda: evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, bebidas muy frías o muy calientes, así como comidas pesadas; con los más chicos, no esperar que pidan agua, ofrecerles continuamente líquidos, sobre todo jugos naturales.
En el caso de lactantes ofrecer el pecho de manera más frecuente: vestirlos con ropa de algodón y colores claros o incluso desvestirlos, bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia.
Además de evitar bebidas con alcohol, ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido, tampoco es conveniente tomar cerveza ante la sed y el calor; evitar la actividad física intensa.