No cesan los casos del virus "mano-pie-boca" en San Fernando

En las últimas semanas se han incrementado de manera considerable los casos del virus coxsackie entre la niñez, principalmente en instituciones educativas del nivel preescolar.

Padres de familia del Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", explicaron que nada más en un aula de clases se contagiaron de esta enfermedad alrededor de 22 alumnos.

Afortunadamente los alumnos fueron atendidos en instituciones médicas públicas y privadas, mejorando la salud de los niños que se contagiaron de esta enfermedad.

Sobre este tema las autoridades de salud, adscritas al Distrito de Salud para el Bienestar Número VII, informaron que aún y cuando esta enfermedad es contagiosa, se puede controlar con el tratamiento adecuado y reposo del menor.

Además de recomendar un lavado de manos constante, hacer uso de cubiertos de manera individual, evitar saludas de beso y estornudar con el codo del antebrazo.

La enfermedad de manos, pies y boca, causada por el virus de coxsackie, afecta sobre todo a menores de cinco años de edad, provocándoles llagas dolorosas en la boca y sarpullido. El pico máximo de contagio se presenta a los dos años de edad y se transmite en lugares donde la convivencia es muy cercana, como en las guarderías.

El virus se puede propagar incluso cuando no hay sintomatología, por medio de las heces fecales, con el cambio de pañales y por las secreciones respiratorias.

El contagio se presenta en los primeros tres días de contacto y después aparecen los síntomas. Los brotes del padecimiento tienden a ocurrir durante el verano y a principios del otoño.



