Ordenan cierre a la navegación menor en Matamoros por fuertes vientos y oleaje

La capitanía de puertos de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ordenó este miércoles el cierre del puerto a la navegación menor por oleaje elevado, así como por fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con el comunicado oficial, se especificó que la suspensión de actividades en las aguas del Golfo de México para embarcaciones menores se aplicó a partir de las 12:00 horas.

La responsable del monitoreo climático de Protección Civil en San Fernando, Lilia Eugenia Salinas Escobedo, reveló que el reporte del Servicio Meteorológico Nacional y la Capitanía de Puertos de la ciudad de Matamoros, pronostican vientos de 35 a 45 kilómetros por hora, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y olas de 3 a 4 metros de altura.

Reveló que el mal tiempo se está generando por el ingreso del frente frío 5, así como por una zona de vaguada que se localiza en las aguas del Golfo de México frente a las costas de los Estados de Tamaulipas y Veracruz.

A la vez dio a conocer que los reportes meteorológicos revelan que para este miércoles se tiene un 40 por ciento de probabilidades de lluvia; en tanto que para mañana jueves el pronóstico es de 100 por ciento y para el viernes del 40 por ciento de lluvias.