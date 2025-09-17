Alistan la toma de protesta en el PRI

Alejandro Franklin Melhem y María Laura Moreno Huichapa rendirán protesta como presidente y secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI en San Fernando, el próximo sábado 4 de octubre del presente año.

El evento partidista está programado para las 10:00 horas, en la explanada trasera del instituto político, ubicado en la calle Allende, entre José de Escandón y Juan B. Tijerina, en la zona centro de la ciudad.

La estructura y la militancia priísta están siendo convocadas para asistir a este importante acto; con el objetivo de fortalecer el PRI en San Fernando y recobrar espacios en las próximas elecciones constitucionales.

La toma de protesta estará a cargo del presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Bruno Díaz Lara. También se ha confirmado la asistencia de la Secretaria General y del Secretario de Operación Política del PRI estatal, Julianna Garza Rincones y Luis Enrique Salazar Sánchez, respectivamente.