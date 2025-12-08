Refrenda Verónica Aguirre compromiso con los deportistas

El Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre reafirmó su respaldo al deporte local durante el desarrollo de los Juegos CONADE 2025 de Voleibol, etapa zonal, celebrados este fin de semana en San Fernando.

Acompañada del Ing. Sergio Martínez Torres, Director de Alto Rendimiento del Instituto del Deporte en Tamaulipas; de la directora de Deportes, Feli Alvarado; del secretario del Ayuntamiento, Lic. José Reséndiz, así como de funcionarios municipales, la alcaldesa acudió para brindar su apoyo a los equipos participantes y reconocer el esfuerzo de los atletas.

En su mensaje, la primera autoridad municipal destacó la importancia de que San Fernando sea por primera vez sede y organizador de los Juegos CONADE en su etapa regional, hecho que calificó como un reconocimiento al trabajo que se realiza desde la administración para impulsar la actividad deportiva.

"Es un honor recibirles hoy en San Fernando para inaugurar este Torneo CONADE de Voleibol, un encuentro que impulsa el talento, la disciplina y la sana convivencia entre nuestros municipios", señaló la munícipe, agradeciendo además el respaldo del Instituto del Deporte de Tamaulipas. Aprovechó para enviar un saludo al Mtro. Manuel Virués Lozano, Director General del INDE, destacando su apoyo para fortalecer los espacios deportivos en beneficio de la juventud.

Asimismo, felicitó a los municipios participantes: Ciudad Victoria, Padilla, Jiménez, Abasolo y San Fernando, cuyos equipos demostraron entrega y compromiso en las ramas varonil y femenil. Reconoció también a las selecciones que avanzarán a la siguiente etapa estatal rumbo a la Olimpiada Nacional.

La alcaldesa reiteró que su administración continuará promoviendo el deporte como herramienta de transformación social, unión y oportunidades para niñas, niños y jóvenes.