Instalan Caravanas de Lectura en San Fernando

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar Social y del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), en coordinación con el Gobierno Municipal encabezado por la presidenta Verónica Aguirre y la Casa de la Cultura; además del DIF municipal; pusieron en marcha las Caravanas de Lectura del 4 al 7 del presente mes en el estadio municipal Ruperto Dávila; en horario de 10 am a 12:00 pm y 4 a 6 pm.

Estas actividades están dirigidas principalmente a las niñas y niños del municipio, quienes pueden disfrutar de presentaciones de títeres, trucos de magia, narración oral y cuenta cuentos, fomentando el gusto por la lectura y estimulando su creatividad e imaginación.

¿Qué actividades se ofrecen en las Caravanas de Lectura?

En el arranque del programa, los pequeños asistieron acompañados de sus familias y autoridades municipales, viviendo una tarde llena de alegría, magia y convivencia. Las actividades incluyen diversas dinámicas que buscan involucrar a los niños en el mundo de la lectura, haciendo de estas jornadas un espacio de aprendizaje y diversión.

¿Cuáles son los horarios y ubicación de las actividades?