Limpian acceso norte del libramiento San Fernando

Atendiendo las solicitudes de la ciudadanía y demostrando su compromiso con el bienestar y la seguridad vial, el Gobierno Municipal de San Fernando, que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, llevó a cabo labores de limpieza y desmalezado en el acceso norte del libramiento y entronque a la ciudad, ubicado en el kilómetro 187 de la carretera Victoria–Matamoros.

Aunque esta área no corresponde directamente a la jurisdicción municipal, el Gobierno de San Fernando decidió intervenir de manera preventiva para atender una necesidad que impacta directamente a las y los automovilistas que transitan por esta vía, reforzando así su compromiso de trabajar por una ciudad más limpia, segura y ordenada.