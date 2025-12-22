Reparan vía donde murió funcionario

Cuadrillas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizaron la reparación de varios tramos carreteros del libramiento de tránsito pesado del ejido Francisco Villa del municipio de San Fernando, Tamaulipas, después de registrarse accidentes automovilísticos con pérdidas humanas y lesionados, además de cuantiosos daños materiales.

El tramo recién reparado se localiza en el kilómetro 06 del libramiento del ejido Francisco Villa, pero existen otros tramos dañados en esta misma via de comunicación.