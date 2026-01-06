Suma accidente tres muertos y 14 heridos

Carambolazo donde participaron cuatro unidades de fuerza motriz, dejó como saldo fatal tres menores muertos y 14 lesionados, quienes fueron trasladados en ambulancias y en un helicóptero a hospitales de San Fernando, Victoria y Reynosa, Tamaulipas.

El fatídico accidente automovilístico se registró la tarde del domingo en el kilómetro 126 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del "Rancho El Soliseño" del municipio de Cruillas, Tamaulipas, a un kilómetro del entronque Rayones-Soto La Marina.

Aún con vida dos de los menores uno de 2 y otro de 6 años, fueron llevados a la Estación Segura que se localiza a un costado del entronque Rayones-Soto La Marina, en el sitio perdieron la vida cuando recibían los primeros auxilios por parte de paramédicos.

En el lugar del percance carretero, quedó prensado ya sin signos vitales un adolescente de 15 años, quien fue rescatado por elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron maniobras con las "Quijadas de la Vida".

En ambulancias y un helicóptero de Gobierno del Estado, fueron trasladados a instituciones médicas de las ciudades de San Fernando, Victoria y Reynosa los lesionados: Ana Sofía Hernández Mayorga 16 años, Dulce María Hernández Mayorga 18 años, Nancy Mayorga Ortiz 50 años, Leopoldo Hernández Ruiz 51 años, todos residentes de Matamoros, a donde se dirigían procedentes de ciudad Victoria en una Chevrolet Tahoe color perla, placas Tamaulipas XND-6883-D.

También, fueron trasladados los heridos Brenda Nallely Ortega Torres 37 años, quien fue llevada al ISSSTE de ciudad Victoria; Juana García Vega 65 años, Irving Adán Chapa García 37 años y Alejandro Murillo de 47 años, quienes se desplazaban en un Volkswagen Jetta blanco, placas VDD-240-C, habiendo salido de Reynosa rumbo a ciudad Valles S.L.P., donde radican.

Además, resultaron con lesionados Elida Hernández Collazo 21 años, quien fue llevada a Reynosa, Andrés Collazo Collazo de 25 años, trasladado a Reynosa; también, Adriana García de 33 años, quien fue llevada en helicóptero de San Fernando.

A la capital del estado fue trasladada María Fernández Zumaya Guerrero 28 años, Gonzalo Pérez Zumaya 6 años y Diego Andrey Pérez Zumaya de 2 años.

En este choque múltiple participó una camioneta Chevrolet Tahoe color perla, placas Tamaulipas XND-6883-D, un Volkswagen Jetta blanco, placas VDD-240-C de SLP, una camioneta Chevrolet Equinox color vino, placas Tamaulipas A70-TJH-4 y una camioneta Nissan Frontier color blanca, placas San Luis Potosí TN-3976-H.

El percance carretero que provocó el cierre parcial de la vía de comunicación terrestre, acordonándose el área para las diligencias que realizaron los elementos de la Unidad General de Investigación San Fernando de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.



