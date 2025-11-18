Encontronazo mortal

Encontronazo entre dos vehículos, tipo sedán, dejó como saldo una persona fallecida y cuatro lesionados de gravedad, informaron autoridades policiacas que tomaron conocimiento de los hechos.

El fatal accidente automovilístico se registró la tarde de este lunes en el kilómetro 05+100 del libramiento de tránsito pesado de San Fernando, Tamaulipas.

En ambulancias de Protección Civil y Bomberos Municipal y del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil destacamentados en San Fernando, trasladaron al área de urgencias del Hospital General de San Fernando Laura Lilia "M" de 56 años y Miguel "N", quienes tienen residencia en Houston, Texas.

También ingresaron al nosocomio local en demanda de atención medica Karen "H" y Aida Citlali "B" de 30 y 58 años de edad, ambas con domicilio en la capital del estado; quienes horas más tarde fueron trasladadas a una clínica de ciudad victoria, ya que requerían de atención médica de especialidades.

Entre los hierros retorcidos del vehículo Nissan, tipo Versa, azul, quedó prensado el cuerpo sin vida de Miguel Bernardo "H" de 62 años y con domicilio en la capital del estado.

Elementos del cuerpo heroico de bomberos y de protección civil, utilizando las quijadas de la vida, realizaron maniobras para rescatar el cuerpo sin vida de Miguel Bernardo "H".

En este percance automovilístico participó un vehículo Nissan, Versa, azul y un carro Chevrolet, tipo Malibú, blanco, unidades que prácticamente quedaron convertidas en chatarra.

La vía de comunicación fue cerrada por espacio de varias horas por las autoridades policiacas, mientras se realizaban las diligencias y maniobras para el rescate de la persona fallecida, desviando todo el tráfico por el centro de la ciudad de San Fernando.