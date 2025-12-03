Hombre vive de milagro tras choque en carretera Victoria-Matamoros

Un residente de la colonia Loma Alta del municipio de San Fernando, resultó seriamente lesionado al proyectar su vehículo contra otra unidad y finalmente quedar "estampado" en la parte trasera de un tráiler; debido a las lesiones el herido fue trasladado a una institución médica de la capital del estado.

El aparatoso accidente automovilístico se registró en el kilómetro 227 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del ejido La Loma del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Detalles del accidente en la carretera Victoria-Matamoros

Paramédicos de Protección Civil y bomberos realizaron maniobras utilizando "Las Quijadas de la Vida", para rescatar de entre los hierros retorcidos de un vehículo Ford, Gran Marquis, blanco al joven Alder Humberto Gracia Gracia de 36 años y con domicilio en la calle Juan B. Tijerina y Macedonio Cárdenas de la colonia Loma Alta de esta ciudad.

Una vez rescatado el lesionado de la unidad, éste fue trasladado en una ambulancia al área de urgencias del Hospital General de San Fernando; pero debido a la gravedad de las heridas, éste fue llevado a una clínica de Ciudad Victoria.

En el lugar del percance paramédicos del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil San Fernando, brindaron los primeros auxilios a Neftalí Augusto Escobedo Reyes, quien es conductor del vehículo Toyota Camry, unidad que también participó en este percance carretero.

En el lugar también quedó un tractocamión abandonado, pesada unidad que fue proyectada por los dos vehículos, el más afectado fue el Ford, Gran Marquis, blanco.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente y se espera que se tomen medidas para mejorar la seguridad en esta carretera.