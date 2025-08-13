Hombre muere arrollado en carretera Victoria–Matamoros

San Fernando, Tamps

Transporte de carga y vehículos ligeros, atropellaron y despedazaron a una persona hasta el momento no identificada; quien quedó sin vida tendida sobre la cinta asfáltica.

El macabro hallazgo se registró este miércoles en el kilómetro 138 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del ejido Tres Palos del municipio de Cruillas, Tamaulipas.

Automovilistas reportaron al número de emergencia 911 que en este lugar estaba el cuerpo sin vida de una persona, totalmente despezada, tras haber sido arrollada por unidades de fuerza motriz.

Al lugar arrobaron elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal y personal del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil, quienes acordonaron el área de la escalofriante escena.

El cuerpo del ahora occiso de entre 30 y 35 años de edad, tez morena, quedó totalmente despedazado; vestía pantalón de mezclilla azul y una camisa color negra; en la zona no se encontró ningún tipo de calzado.