Accidente entre tráiler y camioneta deja un muerto y varios heridos en San Fernando

Una persona fallecida y varios heridos tras colisión en el libramiento del ejido Francisco Villa, San Fernando
  • Por: Enrique Manilla
  • 29 / Septiembre / 2025 - 11:29 a.m.
Accidente entre tráiler y camioneta deja un muerto y varios heridos en San Fernando

La mañana de este lunes se registró un fuerte accidente entre un tráiler y una camioneta, dejando como saldo una persona muerta y varios heridos.

Los hechos se registraron en el libramiento del ejido Francisco Villa del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Al lugar acudieron autoridades para tomar conocimiento del percance y atender a los lesionados.

