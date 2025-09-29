Accidente entre tráiler y camioneta deja un muerto y varios heridos en San Fernando

Accidente entre tráiler y camioneta deja un muerto y varios heridos en San FernandoUna persona fallecida y varios heridos tras colisión en el libramiento del ejido Francisco Villa, San Fernando
La mañana de este lunes se registró un fuerte accidente entre un tráiler y una camioneta, dejando como saldo una persona muerta y varios heridos.
Los hechos se registraron en el libramiento del ejido Francisco Villa del municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Al lugar acudieron autoridades para tomar conocimiento del percance y atender a los lesionados.
EL MAÑANA RECOMIENDA