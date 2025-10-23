Pareja de SLP resulta herida en accidente en carretera Victoria-Matamoros

Una joven pareja del municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, resultó lesionada en un aparatoso accidente automovilístico, informaron autoridades policiales que tomaron conocimiento de los hechos.

¿Qué ocurrió?

El percance carretero se registró en el kilómetro 118 de la carretera federal Victoria-Matamoros, a la altura del ejido "El Encinal" del municipio de Santander Jiménez, Tamaulipas. Paramédicos del Centro Regional de Emergencias San Fernando y de Protección Civil del municipio de Santander Jiménez brindaron los primeros auxilios a los heridos, ambos con domicilio en la Puerta de la Huasteca Potosina en Ciudad Valles, San Luis Potosí.

Los lesionados presentaban golpes contusos y hematomas en diversas partes del cuerpo, y fueron trasladados a clínicas de Ciudad Victoria para recibir atención médica. La pareja lesionada viajaba en una camioneta Ford tipo Escape, blanca y con placas de circulación VDW-28-71 del estado de San Luis Potosí, unidad que se proyectó contra una camioneta Van Ford blanca que era guiada por Juan Mercado Damián, de 66 años, quien tiene su domicilio en Michoacán.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?