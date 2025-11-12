Mueren dos personas en accidente en carretera Victoria-Matamoros

La carretera federal Victoria-Matamoros, nuevamente se vuelve a teñir de sangre al registrarse un encontronazo entre un vehículo sedan y un trailer cargado con 30 toneladas de verduras, dejando como saldo dos personas fallecidas y dos heridos de gravedad.

El fatal accidente se registró este miércoles en el kilómetro 138 de la vía de comunicación federal entre las comunidades rurales de Tres Palos y La Unión del municipio de Cruillas, Tamaulipas.

¿Qué ocurrió?

En el lugar del mortal choque quedaron los cuerpos sin vida de María de Los Angeles "A" de 55 años y otra mujer de la tercera edad de aproximadamente 90 años quien es suegra de la occisa, quienes viajaban en un vehículo Dodge Charger, gris. En esta misma unidad de fuerza motriz, también viajaba Tito Torres Zapata de 68 años, quien resultó seriamente lesionado y fue trasladado en una ambulancia del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil San Fernando al área de urgencias del Hospital General.

Junto con esta persona herida, también fue trasladado al nosocomio local el copiloto de un tractocamión International, azul, cargado con 30 toneladas de verduras, Carlos Alfredo Vázquez López de 37 años y con domicilio en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Paramédicos de la benemérita institución, informaron que los dos lesionados presentan golpes contusos y hematomas, en diversas partes del cuerpo, además de probables fracturas en extremidades.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Al lugar arribó personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, adscrito a la Unidad General de Investigación San Fernando y de Servicios Periciales; quienes levantaron evidencias y dieron fe de los cuerpos sin vida. Además de abrir una carpeta de investigación, para identificar a una de las víctimas y establecer las causas del accidente en base al peritaje que realice el personal de la Guardia Nacional.