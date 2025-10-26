Muere joven en volcadura en carretera San Fernando-Carbonera

Joven ama de casa perdió la vida de manera instantánea en aparatosa volcadura, informaron autoridades de la Guardia Estatal y elementos de tránsito local.

El lamentable accidente automovilístico se registró en la madrugada de este domingo en el kilómetro 04+800 de la carretera estatal San Fernando-Carbonera a la altura del Centro de Manejos Líquidos de la empresa IHSA.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos Municipal, quienes, al tratar de brindarle los primeros auxilios a la fémina, constataron que ya no tenía signos vitales.

Los paramédicos de la benemérita institución reportaron los hechos al personal de la Unidad General de Investigación San Fernando, adscrito a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, para que diera fe.

Sobre estos hechos se abrió una carpeta de investigación para identificar a la fémina, así como para establecer las causas del accidente.

La conductora de una camioneta Saturn, tipo Vue, color gris, quedó tendida en el pavimento asfáltico a un costado de la unidad de fuerza motriz, quien está en calidad de N.N. al no contar con ningún documento.

La ahora occisa vestía un short y blusa color azul marino, calcetas negras y tenis blancos; es de tez blanca, complexión mediana, cabello teñido rojizo y de estatura 1.60 metros.

Las autoridades establecieron que la camioneta Saturn, tipo Vue, se desplazaba a exceso de velocidad de poniente a oriente por la carretera estatal San Fernando-Carbonera, la conductora pierde el control de la unidad y da varias volteretas sobre la cinta asfáltica.

¿Qué ocurrió?

El accidente se produjo en la madrugada del domingo, cuando la camioneta Saturn se salió de control. Testigos indican que la velocidad podría haber sido un factor determinante en la volcadura.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente y la identidad de la víctima. Se espera que los resultados de la autopsia y el análisis del lugar del accidente arrojen más información sobre lo sucedido.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?