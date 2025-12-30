Familia de Reynosa queda lesionada tras choque en San Fernando

Tres integrantes de una familia resultaron lesionados al impactar el vehículo en la que viajaban contra un tráiler, informaron las autoridades policiacas y grupos de auxilio que atendieron el reporte.

El aparatoso accidente automovilístico se registró en el kilómetro 01+300 del libramiento de tránsito pesado de San Fernando, sitio hasta donde se trasladaron los grupos de auxilio para brindar los primeros auxilios a los lesionados.

En una ambulancia de Protección Civil y Bomberos municipal trasladaron al área de urgencias del Hospital General de San Fernando, Tamaulipas a Gabriel "S", Britany Michel "S" y Mateo "S" de 47, 9 y 3 años de edad, todos ellos con residencia en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Acciones de los grupos de auxilio

Los integrantes de la familia viajaban un vehículo Chevrolet, color blanco, unidad que se proyectó contra un tractocamión, provocando que la unidad terminara fuera de la cinta asfáltica.

Al sitio también arribó personal de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar las causas del accidente.