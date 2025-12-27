Choque deja a dos heridos

Aparatoso accidente automovilístico dejó como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, reportaron autoridades de la Guardia Nacional que tomaron conocimiento de los hechos.

El percance carretero se registró este viernes sobre la carretera federal San Fernando-Reynosa a la altura del Puente "La Llorona", cerca del ejido Alfredo V. Bonfil, mejor conocido como "Periquitos".

Detalles del accidente en la carretera San Fernando-Reynosa

Paramédicos del Centro Regional de Emergencias de la ciudad de Reynosa, brindaron los primeros auxilios a las dos lesionados, mismo que fueron trasladados en una ambulancia a instituciones médicas de la ciudad fronteriza en mención.

Acciones de los servicios de emergencia tras el percance

El personal de la benemérita institución, informó que los ciudadanos heridos en este percance automovilístico, presentan golpes contusos, hematomas y probables fracturas en extremidades.

Impacto del accidente en la comunidad de Reynosa

En este accidente participó una camioneta Chevrolet, tipo Terrain, blanca y un vehículo Volkswagen, tipo Jetta gris, este último se proyectó en la parte trasera de la camioneta Chevrolet, Terrain.