Abren convocatoria para recibir becas federales

A través de las asambleas informativas, la coordinadora en Tamaulipas de Becas Bienestar, Nadia Ochoa Becerra, está invitando a la población del medio superior y profesional a solicitar estímulos educativos, así como a renovar sus expedientes a quienes ya gozan de este beneficio.

La funcionaria federal este lunes sostuvo encuentros con estudiantes del Cbta 321 y del Cetis 129, en donde proporcionó toda la información a la población estudiantil para que realicen los trámites correspondientes y de esta manera tengan acceso a las becas "Benito Juárez" y "Jóvenes Escribiendo el Futuro".

Los interesados en obtener un estímulo educativo durante el ciclo escolar que recién acaba de dar arranque, deberán de ingresar a la plataforma www.becabenitojuarez.gob.mx que estará disponible del 1 al 15 de octubre; para las y los estudiantes de nuevo ingreso a los bachilleratos y para las y los alumnos del nivel medio superior que todavía no tengan su beca.

Una vez dados de alta en el padrón de beneficiarios de esta beca los alumnos recibirán un apoyo económico bimestral de 1 mil 900, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación inclusiva y equitativa.

Reveló que, para las y los estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, podrán solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que consiste en un monto de 5 mil 800 bimestrales para cada estudiante de universidades prioritarias.