Garantiza municipio el abasto de agua

El Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Verónica Aguirre, continúa implementando acciones para garantizar el suministro de agua potable en las zonas que enfrentan mayores dificultades en el acceso al vital líquido.

De manera programada se manda el servicio de agua a través de pipas al ejido Santa Teresa ubicado al norte del municipio y la colonia México, ubicado en la cabecera municipal.

Mediante el apoyo de una pipa, se realiza el llenado de depósitos, tinacos y contenedores en los hogares, asegurando que las familias puedan contar con el recurso necesario para sus necesidades básicas y el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de atender de manera inmediata las necesidades prioritarias de la población, brindando soluciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Fernando.



