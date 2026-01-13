Aumentan en San Fernando 3 pesos al kilo de tortilla

El constante aumento de los servicios e insumos para el procesamiento de la tortilla de harina de maíz, los industriales de la masa y la tortilla se vieron en la necesidad de aplicar un aumento de 3.00 pesos a este alimento de la canasta básica.

De 25 pesos que costaba el kilogramo de tortillas, aumento a 28 pesos; precio que se viene aplicando en las poco más de 13 tortillerías y establecimientos comerciales que operan en esta localidad.

Propietarios y encargados tortillerías que operan en la mancha urbana, comunidades rurales y poblados pesqueros, señalaron que el constante aumento en los servicios e insumos como el gas butano, las refacciones, el papel, el agua y la luz, han obligado a los industriales a subir el precio de este alimento.