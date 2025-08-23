Casi 24 horas sin luz en ocho municipios

Miles de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad de ocho municipios, vivieron un calvario al quedarse 23 horas y 20 minutos sin el servicio de energía eléctrica.

Lo anterior, al azotar la tarde del jueves una fuerte tormenta eléctrica, acompañada de fuertes precipitaciones pluviales y vientos en el municipio de Santander Jiménez, Tamaulipas.

El fenómeno natural causó serios daños en la infraestructura de la CFE, precisamente en las "torres" que sostienen los cables de alta tensión que abastecen las subestaciones que distribuyen el servicio de energía eléctrica a ocho localidades.

Personal de la paraestatal localizó los desperfectos en el Km. 88 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del ejido Libertad Campesina del municipio de Santander Jiménez, Tamaulipas; en un paraje de difícil acceso.

Desde el jueves por la tarde y este viernes, cuadrillas de la CFE, realizaron maniobras para reparar los desperfectos y reestablecer el servicio a miles de usuarios.

Por los daños ocasionados por la tormenta eléctrica, acompañada de lluvias y fuertes vientos, interrumpió el servicio de energía eléctrica en miles de hogares de los municipios de San Fernando, Méndez, Burgos, Cruillas, Abasolo, Jiménez, Villa de Casas y gran parte de la localidad de Soto La Marina a las 14:40 horas del jueves; el servicio se reestableció a las 14:20 horas de este viernes 22 de agosto de 2025.

Ante la falta de energía, varios establecimientos comerciales y de servicio, permanecieron cerrados, las instituciones bancarias paralizaron sus actividades, semáforos apagados, también se paralizó el bombeo de agua a la ciudad.

CFE instaló plantas de energía

La mañana de este viernes, personal de la CFE, instaló generadores de energía en la presidencia municipal de San Fernando, así como en las instituciones médicas del IMSS, Jurisdicción Sanitaria Número VII, La Torre de Telcel, Secretaria de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos; para abastecer de energía eléctrica y las instituciones prestarán un servicio a la ciudadanía en general que demandé algún trámite.



